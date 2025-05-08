موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر

وصلت منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى المشهد الأخير بعد اكتمال طرفي المباراة النهائية.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال بإجمالي نتيجة 3-1.

بينما إنتر كان قد حسم تأهله بعد مباراتين ماراثونيتين أمام برشلونة بإجمالي نتيجة 7-6 وعقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتستضيف ألمانيا نسخة الموسم الجاري من نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ.

ولم يسبق وأن حقق باريس سان جيرمان اللقب من قبل، بينما يمتلك إنتر 3 ألقاب سابقة.

موعد نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

تقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية المباراة بين باريس سان جيرمان وإنتر.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.