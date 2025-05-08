وزارة الرياضة لـ في الجول: تطبيق بند الـ 8 سنوات في القانون الجديد بدون أثر رجعي

استقرت وزارة الرياضة على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد.

لكن سيتم تطبيقه بدون أثر رجعي، أي يبدأ حساب الـ 8 سنوات بدءا من الدورة الانتخابية المقبلة في المؤسسات الرياضية المختلفة.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إضافة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وتطبيقه بدون أثر رجعي".

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، قبل مخاطبة رئيس الوزراء للاطلاع على مشروع تعديلات القانون.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية.

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة الجديد

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