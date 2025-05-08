مواعيد مباريات الخميس 8 مايو 2025.. الأهلي ضد المصري والدوري الأوروبي ونهائي السلة

الخميس، 08 مايو 2025 - 09:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق يوم 8 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يواجه الأهلي فريق المصري في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الأوروبي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أتليتك بلباو ضمن منافسات إياب نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل توتنام ضيفا على بودو جليمت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة سلة

يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

الأهلي المصري الدوري المصري
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