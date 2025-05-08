خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية

شارك المغربي أشرف داري في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية قبل مواجهة المصري في الدوري.

ويواجه الأهلي فريق المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وأصيب الدولي المغربي في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 3-2 أمام بتروجت.

وعلم FilGoal.com أن داري قد شارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، عدم المجازفة باللاعب والخضوع لاختبارات طبية الفترة المقبلة لتحديد موقفه من العودة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدافع المغربي تعرض للإصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ويبدأ الفريق استعداداته بعد ذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حيث يستهل مشواره في منتصف يونيو المقبل بلقاء إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق أن أصيب داري بشد في العضلة الخلفية في يناير الماضي غاب بسببها ما يقارب شهرا عن الأهلي.

صاحب الـ 25 عاما خاض مع الأهلي 14 مباراة منذ انضمامه.

ويستعد الأهلي للقاء حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري يوم الأحد المقبل.