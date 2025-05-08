كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السيدات
الخميس، 08 مايو 2025 - 00:53
كتب : FilGoal
تغلب فريقا الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من نصف نهائي دوري سيدات كرة السلة.
وتقام منافسات نصف نهائي دوري السيدات بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
وانتصر فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 63-47 في الجولة الأولى بالمباراة التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر.
بينما نجح سبورتنج في تخطي هليوبوليس بنتيجة 64-60.
وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر للسيدات بعد التغلب على سبورتنج في النهائي.
وتقام منافسات الجولة الثانية وحال فوز الأهلي وسبورتنج يتقابل الفريقان في المباراة النهائية.
وكان فريق سيدات الأهلي قد توج هذا الموسم بألقاب السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر.
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