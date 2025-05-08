قائمة الأهلي - عودة أكرم توفيق أمام المصري.. واستبعاد الساعي

ضم عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي، أكرم توفيق لقائمة مواجهة المصري.

ويواجه الأهلي فريق المصري على استاد برج العرب مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويظهر أكرم توفيق في قائمة الأهلي لأول مرة تحت قيادة عماد النحاس.

بينما تم استبعاد عمر الساعي من قائمة مواجهة المصري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

الدفاع : رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول - ياسر إبراهيم - كوكا - مصطفى العش.

الوسط: عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور- أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبوعلي - نيتس جراديشار.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري في الدوري.