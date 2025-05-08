بيولي لـ في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأنا المدرب وأتحمل المسؤولية

حمل الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام اتحاد جدة.

وخسر النصر أمام اتحاد جدة 3-2 بعدما كان متقدما بهدفين دون رد.

وقال ستيفانو بيولي مدرب النصر ردا على سؤال FilGoal.com عبر المؤتمر الصحفي: "الإقصاء الآسيوي كان مؤلما ولكن رد فعل اللاعبين أمام اتحاد جدة كان رائعا خاصة في الشوط الأول".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص وكنا نستطيع الفوز بأريحية".

وشدد بيولي "أنا مثل الفريق والنتيجة اليوم تؤثر علينا، لكنها لا تعكس ما حدث".

واختتم تصريحاته "أنا المدير الفني وأتحمل مسؤولية ما حدث".

وسجل ساديو ماني وأيمن يحيى هدفي النصر، فيما أحرز كريم بنزيمة ونجولو كانتي وحسام عوار ثلاثية الاتحاد.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.