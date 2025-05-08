خبر في الجول - مصطفى شلبي جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف شحاتة وجهاد

بات مصطفى شلبي جاهزا لخوض مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى شلبي تعافى من الإصابة وبات جاهزا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان شلبي يعاني من آلام في عضلة السمانة قبل أن يتعافى ويشارك في التدريبات.

وتأكد غياب الثنائي محمد شحاتة ومحمود جهاد عن مواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

وشارك مصطفى شلبي في المران وخاض الفقرة البدنية بشكل كامل بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة.

واصل محمود جهاد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لهما على هامش المران، وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويعاني محمود جهاد من إصابة بآلام أسفل الظهر وفي العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.