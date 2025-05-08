مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

الخميس، 08 مايو 2025 - 00:07

كتب : إسلام أحمد

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بتكرار الفوز على أرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0 في الإمارات، ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وسجل ثنائية باريس كل من فابيان رويز وأشرف حكيمي، فيما سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال.

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وسيلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا في الحادي والثلاثين من مايو.

وتأهل باريس سان جيرمان للنهائي الثاني في تاريخه من دوري الأبطال بعدما خسر من بايرن ميونيخ في 2020.

وبات باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق فرنسي تأهلا لنهائي الأبطال بالتساوي مع مارسيليا برصيد نهائيين.

وللمرة الرابعة لا يتأهل أرسنال من نصف نهائي بطولة محلية أو قارية بعد الدوري الأوروبي 2020-21، وكأس الاتحاد 2021-22 وكأس الاتحاد 2024-25 ودوري الأبطال 2024-25.

ولا يزال أرسنال دون أي ألقاب أوروبية منذ 30 عاما.

التشكيل

يبدأ دزيري دوي في هجوم باريس سان جيرمان، وجلس عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل عاد توماس بارتي لقيادة وسط أرسنال، فيما يبدأ ميكيل ميرينو في الهجوم في ظل جلوس البلجيكي لياندرو تروسار على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

ضغط أرسنال بقوة منذ بداية اللقاء، وكاد ديكلان رايس أن يهز الشباك مبكرا لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 3.

وتألق جانلويجي دوناروما في التصدي لتصويبة مدوية من مارتن أوديجارد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 9.

ومنع القائم الأيمن تصويبة قوية من كفاراستيخيليا في الدقيقة 17.

اعتمد باريس سان جيرمان على المرتدات وكاد دوي أن يتقدم لأرسنال لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 22.

واستطاع فابيان رويز من هز الشباك بتصويبة مدوية سكنت الشباك على يسار رايا في الدقيقة 28.

هدف هو الأول للإسباني في دوري الأبطال خلال 46 مباراة في المسابقة.

وأهدر برادلي باركولا فرصة تعزيز التقدم بتصويبة أرضية أبعدها رايا لركنية في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني سدد بوكايو ساكا كرة قوية أبعدها دوناروما في الدقيقة 63.

والدقيقة 66 عاد الحكم لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لباريس بداعي وجود لمسة يد على مايلز سكيلي بعد تسديدة أشرف حكيمي.

وانبرى فيتينيا لكرة جزاء في الدقيقة 68 سددها ضعيفة وتصدى لها رايا ببراعة مبقيا على أمال فريقه في التأهل.

وقبل 18 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي سدد حكيمي كرة قوية سكنت الشباك معلنا ثاني أهداف باريس ومقربا فريقه من النهائي.

وأصبح حكيمي ثالث مغربي يسجل في نصف نهائي الأبطال بعد حكيم زياش ومهدي بنعطية.

وقلص بوكايو ساكا الفارق في الدقيقة 76 بعد عرضية تروسار التي غيرت اتجاهها صوب المهاجم الإنجليزي ليسجل بسهولة هدف تقليص الفارق.

وبات ساكا أسرع لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف في دوري الأبطال خلال 18 مباراة بعد هاري كين (12 مباراة).

وبعد 3 دقائق أهدر ساكا فرصة التعادل بعد عرضية مرت من الجميع لتجد قدم المهاجم الإنجليزي الذي سدد أعلى العارضة بغرابة.

الدقائق الأخيرة حاول أرسنال زيادة ضغطه بحثا عن التعادل لكن دفاع باريس سان جيرمان كان في الموعد لتنتهي المباراة بالفوز 2-1 والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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