ميدو: غير صحيح رفضي الرمادي بسبب أهلاويته.. وقبلنا التخطيط في الزمالك رغم الظروف الصعبة

نفى أحمد حسام ميدو التقارير التي انتشرت عن رفضه تعيين أيمن الرمادي لتولي مهمة المدير الفني لفريق الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط عبر قناة أون سبورت:

"أي شيء يحدث في الزمالك يتم الضرب في ميدو، واعتراضي على قيادة أيمن الرمادي للفريق عار تماما من الصحة، أبارك له وأدعمه بشكل كبير جدا ولدينا ثقة في استغلال خبراته".

وتابع "ليس لدي تعليق على ما يقال بشأن أهلاوية أيمن الرمادي ولا يمكن التعليق على أي شيء يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح "الاتفاق معه تم لنهاية الموسم ولدينا ثقة في تصحيحه للأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وواصل "هناك حالة ارتياح بين اللاعبين لقدوم أيمن الرمادي، وهو مقنع بالنسبة للاعبين".

وبشأن أحمد زيزو أجاب ميدو "أمر زيزو تم تحويله من الناحية القانونية، اللاعب انتظم في التدريبات ونحن مسؤولون عن كل لاعبي الفريق".

وأضاف "زيزو متواجد كل يوم ولا يمكن لأحد أن يتعرض له، نادي الزمالك في مصر ويخضع للقانون المصري وحال استشعر اللاعب بأي خطر فهناك قانون".

وتابع "مشاركة زيزو في المباريات المقبلة وجهة نظر فنية".

واختتم ميدو تصريحاته "ببساطة مجلس إدارة الزمالك لجأ لنا بسبب الغرق، فحاولنا المساعدة وعملنا بأيدينا في مجال ليس مجالنا، أنا وحازم إمام لا نسعى لخطف الأضواء ودورنا الرئيسي للتخطيط للنادي لفترة مؤقتة بعدما وجدنا فريقا تم بنائه بطريقة خاطئة وبعقود متفاوتة، وقبلنا التحدي رغم الظروف الصعبة".