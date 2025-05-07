ميدو يكشف موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك

كشف أحمد حسام عضو لجنة التخطيط بنايد الزمالك موعد رفع إيقاف القيد عن ناديه.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف الزمالك عن قيد اللاعبين الجدد لـ 3 فقرات انتقالات.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر أون سبورت: "رفع إيقاف القيد سيكون بنسبة كبيرة خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف "زيزو مازال لاعبا في الزمالك وقرار إشراكه في المباريات يرجع للمدير الفني".

وتابع "تجديد عقد عبد الله السعيد؟ أعددنا تقريرا مفصلا سيتم تسليمه للمدير الرياضي الذي سيتسلم المسؤولية".

وأجاب "في حال صدور قرار بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي؟ الزمالك لن يترك حقوقه ولدينا فريق قانوني متخصص للحفاظ على حقوق النادي".

واستدرك "لكن السؤال للشخص الذي سيصدر القرار ماذا سيكون شعورك عندما تخالف اللوائح ولا تطبق العدالة إذا اتخذت قرارا مثل هذا".

وظهر اسم الزمالك ضمن الأندية المعاقبة بالحرمان من القيد لـ 3 فترات انتقالات، إثر تحديث قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين.

وبذلك تبدأ العقوبة من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن تمتد للشتاء التالي ثم الصيف الذي يسبق الموسم بعد القادم (2026-2027).

على أن يتم رفع العقوبة بمجرد تقديم الزمالك لما يثبت سداده للمستحقات أو الغرامات المتأخرة التي ترتبت العقوبة عليها، أو تسويتها مع الطرف الشاكي.

ويواجه الزمالك قضية مع مدربه السابق البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان الزمالك قد كشف في نوفمبر الماضي عن تعرضه لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لباتشيكو، وخطاب وصل بأحقيته في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن المبلغ وصل إلى قرابة مليون يورو بالفوائد في الوقت الحالي.

وتقدم الزمالك حينها بطعن خلال المدة القانونية (30 يوما) لتجميد العقوبة وقيد اللاعبين في يناير الماضي.

وضم الزمالك في يناير صلاح مصدق وأحمد الجفالي ومحمود جهاد وأحمد حسام.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.