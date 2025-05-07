أحمد الغندور حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري في الدوري.

ويواجه الأهلي فريق المصري مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري على استاد برج العرب.

وجاء طاقم تحكيم المباراة بالكامل كالآتي:

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حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: أحمد حسام

حكم مساعد 2: هاني خيري

حكم رابع: محمود ناصف

حكم فيديو: مصطفى الشهدي

حكم فيديو مساعد: محمود أبو الرجال

وأدار الغندور هذا الموسم مباراتين للأهلي، فاز الأحمر في المواجهتين إذ تغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل في الجولة 13 كما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى التي يديرها الغندور للمصري هذا الموسم.

وبشكل عام أدار الغندور 22 مباراة للأهلي فاز الأحمر في 18 وتعادل 4 مرات.

بينما أدار 15 مباراة للمصري فاز في 5 منهم وتعادل 5 وخسر 4.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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