سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي

حول اتحاد جدة تأخره أمام النصر بهدفين إلى فوز بالوقت القاتل ضمن منافسات الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على النصر 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وسجل ساديو ماني وأيمن يحيى هدفي النصر، فيما أحرز كريم بنزيمة ونجولو كانتي وحسام عوار ثلاثية الاتحاد.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

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وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

واستغل ساديو ماني خطأ عبد الإله العمري لاعب الاتحاد وسجل الهدف الأول بتسديدة يسارية في الدقيقة الرابعة.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية علت المرمى.

وحرمت العارضة كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة من تسجيل هدف محقق.

وعزز أيمن يحيى تقدم نادي النصر وسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني قلص كريم بنزيمة النتيجة وسجل الهدف الأول لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 49 من ضربة رأسية.

ومن هجوم مرتد لصالح الاتحاد مرر مهند الشنقيطي كرة إلى كانتي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 55.

وحاول النصر تسجيل الهدف الثالث عن طريقة رونالدو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى الاتحاد.