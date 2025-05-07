الزمالك يكرم بيسيرو بعد إنهاء التعاقد بالتراضي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

الزمالك يكرم جوزيه بيسيرو

أقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حفلاً لتكريم الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويأتي ذلك بعدما أنهى النادي التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بعد الاتفاق على تسوية الأمور المالية بدون أي شروط جزائية على الزمالك.

ومنح مجلس الإدارة درع النادي للمدير الفني خلال حفل التكريم كما منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية.

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وحضر الحفل كلٌّ من حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وقام المندوه والسيد باصطحاب بيسيرو في جولة تفقدية لمتحف النادي قبل مغادرته لمقر القلعة البيضاء.

وتم التأكيد خلال الجلسة على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في المستقبل.

وتقدَّم بيسيرو بالشكر إلى إدارة الزمالك على هذه اللفتة الكريمة، وتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني القاهرة خلال الأسبوع المقبل.

وخرج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) مع بيسيرو.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

الزمالك جوزيه بيسيرو
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