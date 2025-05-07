الجمل يزيد من متاعب الدراويش.. الإسماعيلي يخسر من إنبي واشتعال المنافسة على الهبوط

اشتعلت المنافسة على الهبوط في الدوري المصري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي.

وتغلب إنبي بقيادة حمزة الجمل على الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط في الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وسجل أحمد كالوشا هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 75 برأسية رائعة من ركلة ركنية.

وتراجع الإسماعيلي إلى المركز الثامن والمؤدي للهبوط برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

أما إنبي فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس ويواصل تألقه في المرحلة الختامية.

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وجاء ترتيب مرحلة الهبوط كالآتي:

1- زد 29 نقطة (22 مباراة)

2- الجونة 27 نقطة (22 مباراة)

3- الاتحاد 23 نقطة (21 مباراة)

4- طلائع الجيش 23 نقطة (21 مباراة)

5- سموحة 23 نقطة (22 مباراة)

6- إنبي 21 نقطة (21 مباراة)

7- غزل المحلة 20 نقطة (21 مباراة)

8- الإسماعيلي 19 نقطة (22 مباراة)

9- مودرن سبورت 18 نقطة (21 مباراة)

مباريات الإسماعيلي المتبقية:

15 مايو - الإسماعيلي × مودرن سبورت - 8 مساء

25 مايو - الإسماعيلي × الجونة - 8 مساء

29 مايو - غزل المحلة × الإسماعيلي - 8 مساء

مباريات غزل المحلة المتبقية:

10 مايو - الاتحاد × غزل المحلة - 8 مساء

16 مايو - غزل المحلة × الجونة - 8 مساء

26 مايو - طلائع الجيش × غزل المحلة - 8 مساء

29 مايو - غزل المحلة × الإسماعيلي - 8 مساء

مباريات مودرن سبورت المتبقية:

11 مايو - زد × مودرن سبورت - 8 مساء

15 مايو - الإسماعيلي × مودرن سبورت - 8 مساء

25 مايو - مودرن سبورت × الاتحاد - 8 مساء

29 مايو - طلائع الجيش × مودرن سبورت - 8 مساء