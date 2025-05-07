"راض جدا عن أدائي وخدمة الزمالك هي بوصلتي".. رسالة عبد الواحد السيد بعد رحيله عن النادي

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك رضاه عن الفترة التي قدمها مع الفريق قبل ترك منصبه.

وأعلن نادي الزمالك رحيل عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن منصبه. وقرر الزمالك أن ينتقل عبد الواحد السيد للعمل في قطاع الناشئين في النادي.

وجاءت رسالة عبد الواحد السيد عبر حسابه على "فيسبوك":

"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

في البداية، أود أن أشكر كل من اهتم وسأل عني بعد شرف العمل كمدير كرة بنادي الزمالك لمدة قاربت العامين، لقد كان لي الفخر أن أكون دومًا جزءًا من هذا الكيان العظيم، سواء كلاعب أو إداري أو مشجع.

انتهت رحلتي كمدير للكرة بالزمالك، ولكن لم تنتهِ قصة وشغف حب هذا النادي، كنت أتمنى أن تكون هناك ظروف أفضل للاعتذار عن استكمال المهمة، ولكن الحمد لله على ما وصلت إليه.

كانت فكرة الاعتذار تراودني في أوقات كثيرة، خاصة في أوقات التتويج قبل الإخفاقات، ولكن ربما كانت هناك عوامل تمنعني، بالتأكيد حينما رأيت الاحتياج للاستقرار في أصعب الأمور، وربما أكبر التحديات، كانت في المرحلة الانتقالية بين المجلس السابق والحالي، فهي الأصعب بالتأكيد، أن تأخذ الثقة من الجميع فهو شرف لي، وحاولت بقدر المستطاع أن أكون على قدر هذه الثقة.

الحمد لله، لم أحاول أن أتخاذل في أداء مهام عملي طوال هذه المدة، ربما يصنفها البعض بالناجحة، وربما جانبها بعض الصواب. فهناك من يرى أن هناك نقاط إيجابية وأخرى سلبية، ولكن في النهاية، أنا راضٍ جدًا عن أدائي وعما وصلت إليه، والحكم في النهاية للجميع، وكل الآراء فوق رأسي، لأني في النهاية بشر أخطئ وأصيب، وبالتأكيد تعلمت كثيرًا من هذه التجربة، ولكن في النهاية كانت خدمة الزمالك هي بوصلتي.

أشكر كل من قال كلمة إشادة في حقي، وأعتذر إذا صدر مني ما أغضب أحدًا، ولكني حاولت بقدر المستطاع، في ظل الظروف المتاحة، بكل طاقتي، أن أحافظ على وحدة الفريق ولاعبيه وأجهزته الفنية المختلفة، وهناك العديد من العوامل التي كانت يمكنها أن تجعل التجربة أفضل وأفضل بالتأكيد/ ولكن في النهاية، يكفي أني بذلت كل جهدي، وحاولت بقدر استطاعتي ألا أتخلى عن الفريق في ظروف كثيرة كانت صعبة عليّ وعلى الفريق.

وفي النهاية، قررت أن أعتذر عن عدم استكمال مهمتي، حتى أترك المجال لمن بعدي في استكمال ما وصلت إليه، وأتمنى لـ وائل القباني التوفيق والنجاح، وأنا في أتم الاستعداد دومًا لمساندة ومساعدة الفريق في أي وقت.

شكرًا لمجلس إدارة الزمالك، شكرًا للأجهزة الفنية التي عملت معها، شكرًا للاعبين، شكرًا لجمهور الزمالك العظيم، أعظم جمهور في الدنيا، ووقود النجاح الدائم.

وأتمنى التوفيق والنجاح للزمالك دومًا".

وأعلن الزمالك عن تعيين وائل القباني بدلا منه في منصب مدير الكرة. يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

وخرج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) مع بيسيرو.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.