هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما

خسر منتخب تونس أمام نظيره المغربي ضمن دور المجموعات بكاس إفريقيا تحت 20 عاما ليمنح منتخب مصر فرصة التأهل لربع النهائي.

وخسر منتخب تونس على يد المغرب 3-1 ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وسجل أيمن الرقيق وايمن البختي ويوسف العبدلاوي أهداف منتخب المغرب.

كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة

فيما أحرز فؤاد زهواني هدف منتخب تونس الوحيد.

بهذه النتيجة ضمن منتخب المغرب التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

فيما توقف رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتبقى آمال المنتخب المصري في التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الأولى.

وبفوز المغرب على تونس يحتاج منتخب الشباب المصري للفوز على تنزانيا ليتأهل أفضل ثالث ويقابل أول المجموعة الثالثة دون النظر لأي حسابات أخرى.

وحجز منتخب سيراليون تأهله عن المجموعة الأولى رغم الخسارة، فيما يتنافس منتخبا جنوب إفريقيا وزامبيا على وصافة المجموعة.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تقام في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و4 منتخبات في المجموعة الثانية، ومثلهم في الثالثة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.