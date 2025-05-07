هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 22:05
كتب : FilGoal
خسر منتخب تونس أمام نظيره المغربي ضمن دور المجموعات بكاس إفريقيا تحت 20 عاما ليمنح منتخب مصر فرصة التأهل لربع النهائي.
وخسر منتخب تونس على يد المغرب 3-1 ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.
وسجل أيمن الرقيق وايمن البختي ويوسف العبدلاوي أهداف منتخب المغرب.
فيما أحرز فؤاد زهواني هدف منتخب تونس الوحيد.
بهذه النتيجة ضمن منتخب المغرب التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
فيما توقف رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وتبقى آمال المنتخب المصري في التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الأولى.
وبفوز المغرب على تونس يحتاج منتخب الشباب المصري للفوز على تنزانيا ليتأهل أفضل ثالث ويقابل أول المجموعة الثالثة دون النظر لأي حسابات أخرى.
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