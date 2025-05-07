انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(1) أرسنال.. إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 لصالح باريس سان جيرمان.

ويحتاج باريس سان جيرمان الفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل لنهائي دوري الأبطال ولقاء إنتر.

فيما يحتاج أرسنال للفوز بأكثر من هدف واحد من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي، وفي حال تفوق في الوقت الأصلي بفارق هدف وحيد سيصل الفريقان لشوطين إضافيين.

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انتهت

ق 79: عرضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع وتصل ساكا الذي يسدد أعلى العارضة

ق 76: جووووول تقليص الفارق لساكا الذي راوغ الحارس بعد عرضية وسجل هدف أرسنال الأول

ق 72: جوووووووووول الثاااااااااااني حكيمي يسدد من داخل الـ 18 ثاني أهداف باريس سان جيرمان

ق 68: رايا يتصدى لركلة جزاء سددها فيتنيا

ق 66: ركلة جزااااااء لباريس

ق 63: تسيدة ساكا ودوناروما يحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: باركولا ينفرد ويراوغ ويسدد كرة أرضية يبعدها رايا لركنية

ق 28: جووووووووووول أووووووووووووول.. بوووووووم تصويبة صاروخية من فابيان رويز تسكن الشباك

ق 22: هجمة مرتدة ودوي يسدد كرة أرضية سهلة في يد الحارس

ق 9: دوناروما يتألق ويتصدي لتصويبة مدوية من أوديجارد

ق 3: الأول يضيع برأسية قوية من ديكلان رايس تمر بجوار القائم

بداية اللقاء