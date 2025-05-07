مارتينيز: لم أبصق تجاه أتشيربي

شدد إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة إنه لم يحاول البصق على فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر خلال لقاء الفريقين.

والتقطت العدسات المدافع الإسباني يصبق تجاه الإيطالي، بعد هدف إنتر الثاني.

وقال مارتينيز لاعب برشلونة عبر برنامج إل شيرينجيتو: "أتشيربي احتفل بالهدف بالقرب من أذني، شعرت بالغضب".

وأضاف "لكنني لم أبصق تجاه، وإلا كان تم طردي".

وتأهل إنتر لنهائي دوري الأبطال بعد فوز ملحمي بنتيجة 4-3 في الإياب على ملعب سان سيرو بعد تعادل بنتيجة 3-3 في الذهاب.

وسجل أتشيربي هدفا في الوقت بدلا من الضائع أعاد الحياة لإنتر بالتعادل 3-3 واللجوء لشوطين إضافيين.

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تشالهان أوغلو يسجل الهدف الثاني لإنتر من ركلة جزاء احتسبت عقب مراجعة تقنية الفيديو ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #إنتر | #برشلونة pic.twitter.com/B8DmTYM5bB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025

ووصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، وكانت آخر مرة له في عام 2023 وخسر وقتها من مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي.

جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين وتقدم إنتر قبل أن ينجح برشلونة في العودة والتقدم.

ولكن في الوقت القاتل نجح إنتر في التعادل لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي، ويخطف إنتر الفوز ويتأهل للنهائي.

وسيلعب إنتر في نهائي دوري الأبطال أمام الفائز من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمرت سلسلة إنتر المميزة في عدم الخسارة والتي وصلت إلى المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 انتصار وتعادلين.

رباعية فوز إنتر سجلها كل من لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو وأتشيربي وفراتيزي.

بينما سجل لبرشلونة كل من إريك جارسيا وداني أولمو ورافينيا.