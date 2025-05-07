جافي: لم يرغبوا في تأهلنا لذلك النهائي خوفا من موسمنا.. وأمامنا فرصة للثلاثية

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

جافي

أبدى جافي لاعب وسط برشلونة استيائه بعد الخروج أمام إنتر من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

وحسم إنتر تأهله بعد اللجوء لشوطين إضافيين بنتيجة 4-3 في مباراة ماراثونية.

وشدد جافي أنه لم تكن هناك رغبة في تأهل برشلونة للنهائي بسبب الخوف من الموسم الذي يمر به الفريق.

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وكتب جافي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان الأمر صعب خاصة مع اقترابنا من الوصول للنهائي، لم يريدوا تأهلنا إلى ذلك النهائي لأنهم كانوا خائفين من الموسم الذي نمر به".

وتابع "لا يهم عدد السنوات التي مرت دون الفوز بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنني أعلم أن الأمر صعب للغاية وأود الفوز به كل عام".

وشدد "أنا متأكد من أننا سنفوز إذا كنا جميعاً معاً كما نحن دائماً، وأعلم أن هذا سيحدث، فبقدر ما نحن عليه الآن من حرارة، يمكننا إنهاء هذا الموسم بالفوز بثلاثة ألقاب".

واختتم جافي تصريحاته "رغم أننا لم نكن لنفوز بأي شيء قبل بدء هذا الموسم. لكنه موسم جيد جدًا بالرغم من هذا الخروج. دعونا نبذل قصارى جهدنا يوم الأحد لنفوز".

وتأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى برشلونة الإسباني في نصف النهائي بالفوز عليه 4-3.

وفاز إنتر على برشلونة 4-3 في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب جوسيبي مياتزا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 7-6 لصالح الفريق الإيطالي.

وسيلعب إنتر في نهائي دوري الأبطال أمام الفائز من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمرت سلسلة إنتر المميزة في عدم الخسارة والتي وصلت إلى المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 انتصار وتعادلين.

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