تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - بوكايو ساكا - كفاراتسخيليا

يبدأ دزيري دوي في هجوم باريس سان جيرمان أمام أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً، بعدما فاز الفريق الباريسي ذهابا بنتيجة 1-0 في لندن.

ويجلس عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنريكي: ديمبيلي جاهز لمواجهة أرسنال.. وجاهزون لجميع ظروف المباراة سان جيرمان يستعيد ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال أدار مباراة الأهلي وبيراميدز وهاجمه بيلينجهام.. فيليكس تسفاير حكما لمواجهة باريس ضد أرسنال التعثر الثالث والخسارة الثانية والعيون على أرسنال.. باريس يسقط أمام ستراسبورج

في المقابل عاد توماس بارتي لقيادة وسط أرسنال، فيما يبدأ ميكيل ميرينو في الهجوم في ظل جلوس البلجيكي لياندرو تروسار على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: برادلي باركولا – دزيري دوي – خيفتشيا كفاراستيخيليا

فيما جاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – ياكوب كيفور – لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريل مارتينيلي – ميكيل ميرينو – بوكايو ساكا

ويحتاج باريس سان جيرمان الفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل لنهائي دوري الأبطال ولقاء إنتر.

فيما يحتاج أرسنال للفوز بأكثر من هدف واحد من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي، وفي حال تفوق في الوقت الأصلي بفارق هدف وحيد سيصل الفريقان لشوطين إضافيين.

التشكيل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أرسنال
نرشح لكم
مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(1) أرسنال.. إلى النهائي مارتينيز: لم أبصق تجاه أتشيربي جافي: لم يرغبوا في تأهلنا لذلك النهائي خوفا من موسمنا.. وأمامنا فرصة للثلاثية إنزاجي: أتشيربي تقدم للهجوم من نفسه ليسجل هدفا حاسما ضد برشلونة فليك: قرارات الحكم كانت لصالح إنتر.. وهذه ليست نهاية برشلونة مباراة من عالم آخر.. إنتر يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على برشلونة مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة
أخر الأخبار
خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية 6 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السيدات 7 ساعة | رياضة نسائية
قائمة الأهلي - عودة أكرم توفيق أمام المصري.. واستبعاد الساعي 7 ساعة | الدوري المصري
بيولي لـ في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد 7 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - مصطفى شلبي جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف شحاتة وجهاد 7 ساعة | الدوري المصري
مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميدو: غير صحيح رفضي الرمادي بسبب أهلاويته.. وقبلنا التخطيط في الزمالك رغم الظروف الصعبة 7 ساعة | الدوري المصري
ميدو يكشف موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 2 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته