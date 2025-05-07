تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال

يبدأ دزيري دوي في هجوم باريس سان جيرمان أمام أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً، بعدما فاز الفريق الباريسي ذهابا بنتيجة 1-0 في لندن.

ويجلس عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل عاد توماس بارتي لقيادة وسط أرسنال، فيما يبدأ ميكيل ميرينو في الهجوم في ظل جلوس البلجيكي لياندرو تروسار على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: برادلي باركولا – دزيري دوي – خيفتشيا كفاراستيخيليا

فيما جاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – ياكوب كيفور – لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريل مارتينيلي – ميكيل ميرينو – بوكايو ساكا

ويحتاج باريس سان جيرمان الفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل لنهائي دوري الأبطال ولقاء إنتر.

فيما يحتاج أرسنال للفوز بأكثر من هدف واحد من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي، وفي حال تفوق في الوقت الأصلي بفارق هدف وحيد سيصل الفريقان لشوطين إضافيين.