خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول

خاض أحمد سيد "زيزو" مران الزمالك بشكل منفرد في أول ظهور لأيمن الرمادي المدير الفني الجديد للأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يواصل التدريب منفردا ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بعد غيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة في التدريبات.

خــاص لـ @filgoal أحمد سيد زيزو يتدرب بشكل منفرد في مران الزمالك ⚪ 📷 شادي نبيل pic.twitter.com/aJH3o4JCRd — FilGoal (@FilGoal) May 7, 2025

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، وذلك لظهوره الإعلامي مساء الأحد دون إذن من النادي.

وكشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب الأحد الماضي بشكل طبيعي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولم يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

ويستعد الزمالك بقيادة الرمادي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري.