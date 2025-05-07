خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 21:00

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك

خاض أحمد سيد "زيزو" مران الزمالك بشكل منفرد في أول ظهور لأيمن الرمادي المدير الفني الجديد للأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يواصل التدريب منفردا ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بعد غيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة في التدريبات.

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيسيرو: ركلة الجزاء ليست صحيحة.. وهذا موقف مشاركة زيزو مع الزمالك خبر في الجول - لليوم الثاني على التوالي.. زيزو يشارك في تدريبات المستبعدين الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن أحمد سالم: أمر زيزو في يد الإدارة والجهاز الفني.. ونريد العدالة والحق لأصحابه

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، وذلك لظهوره الإعلامي مساء الأحد دون إذن من النادي.

وكشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب الأحد الماضي بشكل طبيعي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولم يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

ويستعد الزمالك بقيادة الرمادي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

أحمد سيد زيزو الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض مران الزمالك - الظهور الأول لـ الرمادي.. وتدريبات تأهيلية لسداسي الفريق التشكيل - تراوري وفرج يقودان هجوم الإسماعيلي.. وزياد كمال أساسي مع إنبي الأول خارج الأرض.. مودرن ينتصر على الجونة برأسية محمد هلال خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) اتحاد جدة.. ماني يهدر الثاني 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي ساعة | الدوري المصري
نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي ساعة | آسيا
التشكيل - رونالدو وماني أساسيان مع النصر.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته