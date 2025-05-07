انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(3) اتحاد جدة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة ضمن الدوري السعودي.

يلعب النصر ضد اتحاد جدة ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

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ق90+4 حسام عوار يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد

ق60 تسديدة صاروخية من رونالدو تمر بجوار مرمى الاتحاد

ق52 نجولو كانتي يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء

ق 49 جوووووول كريم بنزيمة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 أيمن يحيى يسجل الهدف الثاني لنادي النصر

ق29 تسديدة صاروخية من ساديو ماني يهدر فرصة محقق ويسدد أعلى مرمى الاتحاد

ق12 تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو المواجه اللمرمى لكن الكرة تتحول إلى ركلة ركنية

ق 3: جوووول أوووول.. ساديو ماني يسجل الأول مبكرا بعد تسديدة يسارية