نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي

ودع الوكرة بقيادة حمدي فتحي منافسات كأس أمير قطر من ثمن النهائي.

وخسر الوكرة أمام أم صلال في ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك حمدي فتحي في المباراة كاملة ولعب كقلب دفاع.

وبذلك انتهى موسم حمدي فتحي مع الوكرة وبات بإمكانه الانضمام إلى الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويقام نهائي كأس الأمير يوم 24 مايو المقبل، وهي البطولة الختامية للموسم بأكمله.

وضم الأهلي تريزيجيه بشكل نهائي من طرابزون سبور بعد نهاية إعارته مع الريان القطري.

واستعار الأهلي خدمات حمدي فتحي من الوكرة في مونديال الأندية، فيما يعود أحمد عبد القادر بعد نهاية إعارته.

ولن ينضم الثلاثي المحترف للأهلي إلا مع نهاية مشوار كل منهم مع البطولة المُلقبة بـ "أغلى الكؤوس".

يذكر أن أحمد عبد القادر أصيب وسيغيب لنحو شهرين، حسب قنوات الكاس القطرية.