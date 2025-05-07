التشكيل - رونالدو وماني أساسيان مع النصر.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم نادي النصر خلال المواجهة المرتقبة ضد اتحاد جدة.

ويلعب اتحاد جدة أمام النصر في كلاسيكو مرتقب ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو مونتيرو

الهجوم: ساديو ماني - كرستيانو رونالدو - أيمن يحيى.

فيما يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة أمام النصر.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

الدفاع: مهند الشنقيطي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - عبد الإله العمري

الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

الهجوم: كريم بنزيمة - موسى ديابي - أوناي هيرنانديز.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، ويسعى إلى خطف المركز الثاني من غريمه التقليدي الهلال للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يتصدر اتحاد جدة جدول الدوري برصيد 68 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق تسع نقاط من المباريات الخمس المقبلة لتحقيق اللقب.