عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا

شدد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة.

وانتصر مودرن سبورت بنتيجة 1-0 على الجونة في ملعب خالد بشارة في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لمودرن سبورت: "حقننا فوزا هاما أمام منافس قوي مثل الجونة خاصة على ملعبه وفي أجواء صعبة. سنكمل لمشوار حتى نحقق هدفنا الأكبر بضمان البقاء بالدوري".

وشدد "نلعب كل مباراة على أنها نهائي ونخوض المباريات دون النظر لنتائج باقي الفرق. عبد الحق بنشيخة مدرب كبير ويدرس الفرق المنافسة بشكل جيد".

وسجل محمد هلال هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يحقق مودرن سبورت الفوز خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، والثاني على التوالي بعدما فاز في اللقاء الماضي ضد غزل المحلة.

فيما تعرض الجونة للخسارة الأولى في الدوري بعد 7 مباريات دون هزيمة (5 فوز و2 تعادل).

الفوز الثالث في آخر 4 مباريات لمودرن ساهم في الوصول لـ 18 نقطة في المركز الأخير بالتساوي مع إنبي.

فيما ظل الجونة ثانيا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن زد متصدر مجموعة تفادي الهبوط.