عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

هدف معتز زدام - الزمالك × مودرن

شدد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة.

وانتصر مودرن سبورت بنتيجة 1-0 على الجونة في ملعب خالد بشارة في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لمودرن سبورت: "حقننا فوزا هاما أمام منافس قوي مثل الجونة خاصة على ملعبه وفي أجواء صعبة. سنكمل لمشوار حتى نحقق هدفنا الأكبر بضمان البقاء بالدوري".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا وقمة سعودية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 مايو.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك والقناة الناقلة

وشدد "نلعب كل مباراة على أنها نهائي ونخوض المباريات دون النظر لنتائج باقي الفرق. عبد الحق بنشيخة مدرب كبير ويدرس الفرق المنافسة بشكل جيد".

وسجل محمد هلال هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يحقق مودرن سبورت الفوز خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، والثاني على التوالي بعدما فاز في اللقاء الماضي ضد غزل المحلة.

فيما تعرض الجونة للخسارة الأولى في الدوري بعد 7 مباريات دون هزيمة (5 فوز و2 تعادل).

الفوز الثالث في آخر 4 مباريات لمودرن ساهم في الوصول لـ 18 نقطة في المركز الأخير بالتساوي مع إنبي.

فيما ظل الجونة ثانيا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن زد متصدر مجموعة تفادي الهبوط.

الدوري المصري عبد الظاهر السقا
نرشح لكم
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض مران الزمالك - الظهور الأول لـ الرمادي.. وتدريبات تأهيلية لسداسي الفريق التشكيل - تراوري وفرج يقودان هجوم الإسماعيلي.. وزياد كمال أساسي مع إنبي الأول خارج الأرض.. مودرن ينتصر على الجونة برأسية محمد هلال خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) اتحاد جدة.. ماني يهدر الثاني 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي ساعة | الدوري المصري
نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي ساعة | آسيا
التشكيل - رونالدو وماني أساسيان مع النصر.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته