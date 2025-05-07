مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:53
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط من الدوري.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مرحلة الهبوط برصيد 19 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز الثامن بـ 18 نقطة من 20 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق51 العارضة تنقذ الإسماعيلي من استقبال الهدف الأول
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 نصف ساعة سلبية بين الفريقين دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة
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