انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:53
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط من الدوري.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مرحلة الهبوط برصيد 19 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز الثامن بـ 18 نقطة من 20 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق99 نهاية المباراة
ق90 تسع دقائق وقت بدل من الضائع
ق75 جوووول أحمد كالوشا
ق51 العارضة تنقذ الإسماعيلي من استقبال الهدف الأول
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 نصف ساعة سلبية بين الفريقين دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة
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