مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) إنبي.. جووووول كالوشا

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تحديد الهبوط من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مرحلة الهبوط برصيد 19 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز الثامن بـ 18 نقطة من 20 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------------

ق75 جوووول أحمد كالوشا

ق51 العارضة تنقذ الإسماعيلي من استقبال الهدف الأول

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية بين الفريقين دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي إنبي
نرشح لكم
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا مران الزمالك - الظهور الأول لـ الرمادي.. وتدريبات تأهيلية لسداسي الفريق التشكيل - تراوري وفرج يقودان هجوم الإسماعيلي.. وزياد كمال أساسي مع إنبي الأول خارج الأرض.. مودرن ينتصر على الجونة برأسية محمد هلال خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مارتينيز: لم أبصق تجاه أتشيربي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جافي: لم يرغبوا في تأهلنا لذلك النهائي خوفا من موسمنا.. وأمامنا فرصة للثلاثية 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(0) اتحاد جدة.. جوووووول الثاني ساعة | سعودي في الجول
تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي ساعة | الدوري المصري
نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 2 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته