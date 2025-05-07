مؤتمر أموريم: هذه أسوأ نسخة لـ مانشستر يونايتد.. وأتمنى استمرار برونو فيرنانديز

يرى روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن هذه هي النسخة الأسوأ لفريقه.

وأوضح أموريم أن التتويج بالدوري الأوروبي لن يغير من موسم مانشستر يونايتد شيئا.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أتليتك بلباو مساء غدا الخميس ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بثلاثة أهداف دون مقابل للفريق الإنجليزي.

وكشف روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال المؤتمر الصحفي: "من وجهة نظري أشعر أن هذا الموسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد آخر 40 عاما".

وتابع "ربما هذه أسوأ نسخة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".

وشدد "ربما يتحسن الوضع مع لقب الدوري الأوروبي، لكن هذا لن يغير من الأمر شيء، هذا الموسم محبط ولا شيء سيتيغر من وجهة نظري".

أما عن عرض الهلال لضم برونو فيرنانديز أجاب "نتمنى الحفاظ على أفضل اللاعبين، وبرونو بوضوح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويقترب مانشستر يونايتد من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي عقب تخطي عقبة أتليتك بلباو.