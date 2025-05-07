مران الزمالك - الظهور الأول لـ الرمادي.. وتدريبات تأهيلية لسداسي الفريق

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لـ الزمالك أول مران مع الفريق في ملعب النادي.

ويستعد الزمالك بقيادة الرمادي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

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وشهد المران تواجد وائل القباني مدير الكرة الجديد، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

وألقى أيمن الرمادي محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران.

ومنح الرمادي اللاعبين تعليمات فنية خاصة، وشرح الأدوار المطلوبة منهم داخل أرضية الملعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز المعاون، قبل خوض تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد الجفالي ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب بالإضافة إلى تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل في ظل الإصابة التي يعاني بتمزق في عضلة السمانة.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى فريق الزمالك، تدريبات قوية خلال المران، وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس بالجهاز الفني الجديد للفريق.

وشارك مصطفى شلبي في المران وخاض الفقرة البدنية بشكل كامل بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة.

واصل محمود جهاد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لهما على هامش المران، وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويعاني محمود جهاد من إصابة بآلام أسفل الظهر وفي العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

ليكون الجهاز الفني للزمالك بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني

أيمن عبد العزيز المدرب العام

وائل القباني مدير الكرة

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علال محلل الأداء

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

أيمن الرمادي مران الزمالك الدوري المصري
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