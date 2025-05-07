التشكيل - تراوري وفرج يقودان هجوم الإسماعيلي.. وزياد كمال أساسي مع إنبي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي ضد الإسماعيلي

يقود الثنائي إيريك تراوري ونادر فرج هجوم الإسماعيلي أمام إنبي.

ويحل إنبي ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري.

بينما يبدأ زياد كمال في التشكيل الأساسي لفريق إنبي.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - محمد نصر

الوسط: محمد وجدي - هشام محمد - محمد بيومي - مروان حمدي.

الهجوم: إيريك تراوري - نادر فرج.

دكة البدلاء: عبد الله جمال - حاتم سكر - علي الملواني - محمد عبد السميع - محمد خطار - أحمد الشيخ - عمر القط - عبد الله السعيد - إبراهيم عبد العال.

بينما تشكيل إنبي فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا.

الوسط: مودي ناصر - أحمد العجوز - زياد كمال - مصطفى دويدار.

الهجوم: رفيق كابو - أحمد قفة - محمد حتحوت.

دكة البدلاء: رمضان مصطفى - هشام عادل - محمد سمير سعد - صلاح زايد - علي إيهاب - علي محمود - خالد أحمد - أحمد زكي - حسام إيفونا.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مرحلة الهبوط برصيد 19 نقطة من 21 مباراة، بينما إنبي في المركز الثامن بـ 18 نقطة من 20 مباراة.

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