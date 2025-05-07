الأول خارج الأرض.. مودرن ينتصر على الجونة برأسية محمد هلال

انتصر مودرن سبورت بنتيجة 1-0 على الجونة في ملعب خالد بشارة في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل محمد هلال هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يحقق مودرن سبورت الفوز خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، والثاني على التوالي بعدما فاز في اللقاء الماضي ضد غزل المحلة.

فيما تعرض الجونة للخسارة الأولى في الدوري بعد 7 مباريات دون هزيمة (5 فوز و2 تعادل).

الفوز الثالث في آخر 4 مباريات لمودرن ساهم في الوصول لـ 18 نقطة في المركز الأخير بالتساوي مع إنبي.

فيما ظل الجونة ثانيا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن زد متصدر مجموعة تفادي الهبوط.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين ومتوازنة دون أدنى خطورة مع حذر كبير.

وفي الدقيقة 38 سدد محمد صبري كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للجونة.

وكاد محمد هلال أن يستغل خطأ المدافع برأسية صوب مرمى الجونة قبل خروج الحارس لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر مهدرا أخطر فرص الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ومن ركلة ثابتة استطاع محمد هلال أن يحوّل برأسية قوية الكرة في الشباك مسجلا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 63.

رأسية محمد هلال تضع مودرن سبورت في المقدمة على حساب الجونة pic.twitter.com/JOACvmgkIU — ON Sport (@ONTimeSports) May 7, 2025

صاحب الـ 29 عاما وصل للهدف الخامس له هذا الموسم في الدوري المصري بواقع 2 مع البنك الأهلي و3 مع مودرن.

وكاد هلال أن يسجل الهدف الثاني بتصويبة قوية ارتطمت بقدم المدافع لكنها علت العارضة بقليل لتصبح ركنية في الدقيقة 71.

وتعاطف القائم الأيسر مع الضيوف بالتصدي لركلة حرة مباشرة سددها مروان محسن في الدقيقة 86.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي فرص محققة لينتهي اللقاء بفوز مودرن سبورن.