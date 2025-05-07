بسبب تصريحات إعلامية.. إيقاف مسؤول الشباب السعودي عامة وغرامة كبرى

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

الاتحاد السعودي لكرة القدم

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فارس العلياني مسؤول التوثيق بنادي الشباب السعودي وغرمته مالية.

وغادر العلياني ممثل نادي الشباب الاجتماع الأخير لمشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية وذلك قبل إصدار التقرير النهائي بنتائج المشروع.

وأعلنت لجنة الانضباط معاقبة العلياني بعد قيامه بالتصريح عبر وسائل الإعلام والإساءة والاتهام تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم والعاملين فيه، وإثارة الرأي العام.

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وقررت اللجنة حرمان العلياني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووافق 47 ناد سعودي على مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، فيما أبدى نادي الشباب اعتراضه.

وقال العلياني عبر وسال إعلام سعودية: "أحسن الله عزاءنا في تاريخنا الرياضي، ما حدث هو عبث، والمتضرر الوحيد في هذا المشروع هو نادي الشباب".

وأضاف"نحن كُنا رابع الترتيب في سجل أبطال الدوري ثم أصبحنا خامسا. اتحاد القدم رمى موضوع التوثيق لدى الجمعية العمومية، ومع الأسف أندية ليس لها تاريخ رياضي تصوت وتقرر".

وأشارت التقارير إلى أن فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بين في تقريره أن عدد البطولات المرصودة 3910 بطولة، وعدد الأبطال 155 نادي.

وأضاف أن عدد البطولات المرصودة للفريق الأول 1282 بطولة، وللفئات العمرية 2628 بطولة.

وأوضحت التقارير أن عدد الأندية المصادقة على نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية 47 ناد، الشباب هو النادي الوحيد الذي رفض المصادقة.

وستقوم الأندية بإعلان عدد بطولاتها وفقا لنتائج التقرير بعد المصادقة على التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بعد ذلك سيتم الإعلان عنها في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
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