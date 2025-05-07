خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السادسة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وفُتح باب حجز التذاكر للمباريات التي تشهد غياب جماهير الأهلي بسبب عقوبة رابطة الأندية بينما تعود جماهير الزمالك بعد انتهاء العقوبة.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

السبت 10 مايو

الاتحاد × غزل المحلة (8 مساء)

الأحد 11 مايو

سموحة × إنبي (5 مساء)

الجونة × طلائع الجيش (8 مساء)

زد × مودرن سبورت (8 مساء)

الثلاثاء 13 مايو

فاركو × المصري (5 مساء)

سيراميكا كليوباترا × الأهلي (5 مساء)

الزمالك × بيراميدز (8 مساء)

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا