خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 18:41
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السادسة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.
وفُتح باب حجز التذاكر للمباريات التي تشهد غياب جماهير الأهلي بسبب عقوبة رابطة الأندية بينما تعود جماهير الزمالك بعد انتهاء العقوبة.
وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:
السبت 10 مايو
الاتحاد × غزل المحلة (8 مساء)
الأحد 11 مايو
سموحة × إنبي (5 مساء)
الجونة × طلائع الجيش (8 مساء)
زد × مودرن سبورت (8 مساء)
الثلاثاء 13 مايو
فاركو × المصري (5 مساء)
سيراميكا كليوباترا × الأهلي (5 مساء)
الزمالك × بيراميدز (8 مساء)
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