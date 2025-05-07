بحثا عن اللقب الغائب.. فيورنتينا يمدد عقد بالادينو حتى 2027
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 18:34
كتب : FilGoal
أتم نادي فيورنتينا الإيطالي إجراءات تمديد عقد مدربه رافائيلي بالادينو بشكل رسمي.
ويستعد فيورنتينا لمواجهة ريال بيتيس غدا ضمن إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
وأعلن فيورنتينا عبر موقعه الرسمي تجديد عقد بالادينو حتى صيف 2027.
🤝🏻 Mister Palladino fino al 2027 💜⚜️
ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’operazione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/xiacKbfy7I— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 7, 2025
وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بفوز ريال بيتيس 2-1.
وأمام فيورنتينا فرصة ذهبية لخوض النهائي الثالث على التوالي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.
وخسر فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 على يد وست هام.
فيما خسر نهائي النسخة الماضية على يد أولمبياكوس اليوناني.