كرة يد - تحديد موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات السوبر الإفريقي لكرة اليد موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف نهائي منافسات السوبر الإفريقي للرجال.

وكشفت اللجنة المنظمة عن إقامة مباراة القمة في تمام السابعة مساء من يوم الإثنين المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

بينما المباراة الأخرى بين الترجي التونسي والمنتدى المغربي ستقام في تمام التاسعة مساء بنفس اليوم.

أما على مستوى السيدات فجاءت مواعيد مباريات نصف النهائي كالآتي:

بترو أتليتكو × أوتوهو الكونغولي (2 ظهرا)

الأهلي × جمعية الساحل التونسية (4:30 عصرا)

وتقام جميع المباريات داخل النادي الأهلي بالجزيرة.

وأسفرت قرعة الكؤوس الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك ، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.