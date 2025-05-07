خبر في الجول - انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب كأس العرب

تنقسم الآراء داخل اتحاد الكرة بشأن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر نسخة جديدة من كأس العرب تحت رعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بداية من 1 ديسمبر المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com أن اللجنة الفنية أوصت اتحاد الكرة بالمشاركة بـ منتخب المحليين في كأس العرب في حالة تعذر مشاركة المنتخب الأول، على أن يقود أسامة نبيه الفريق.

لكن هاني أبو ريدة يفضل المشاركة بالمنتخب الأول حتى الآن.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اتحاد الكرة يريد المشاركة في بطولة كأس العرب بالمنتخب الأول نظرا للجوائز المالية الضخمة للبطولة.

في حين يرفض الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المشاركة بسبب القرب الزمني بين البطولة وبطولة أمم إفريقيا التي ستعقبها مباشرة في المغرب ويفضل مشاركة فئة عمرية أقل.

وسيتم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت 24 من شهر مايو الجاري.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.