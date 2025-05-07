تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت

يقترب ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد من الغياب أمام أتليتك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ماتياس دي ليخت

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وغاب دي ليخت عن تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية عن تعرض دي ليخت للإصابة مما تسبب في غيابه عن التدريبات.

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وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على أتليتك بلباو في الذهاب بإسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشارك دي ليخت بعد غياب استمر لمدة شهر، كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في إسبانيا، ولعب أساسيا في المباراة التي خسرها أمام برينتفورد لكنه خرج بعد 35 دقيقة متأثرا بإصابته.

ولم تتضح مدى إصابة ماتياس دي ليخت، ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيلها روبن أموريم في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء.

وغاب كريستيان إريكسن عن تدريبات مانشستر يونايتد أيضا، لكن من المتوقع أن يكون متاحا في مواجهة بلباو.

بينما تدرب نصير مزراوي مع الفريق بعدما تمت إراحته خلال مواجهة برينتفورد.

مانشستر يونايتد أتليتك بلباو الدوري الأوروبي
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