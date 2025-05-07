مزراوي جاهز لمواجهة بلباو

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

استعاد مانشستر يونايتد لاعبه نصير مزراوي بعد غيابه أمام برينتفورد، قبل 24 ساعة من مواجهة أتليتك بلباو في الدوري الأوروبي.

ويحل بلباو ضيفا على يونايتد في إياب نصف نهائي المسابقة بعد خسارته في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وشارك مزراوي في تدريب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء ليبدي جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

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قبل مواجهة برينتفورد أوضح روبن أموريم مدرب يونايتد أنه لن يشرك الدولي المغربي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي خوفا من تعرضه للإجهاد.

وشارك مزراوي في لقاء الذهاب، الذي افتتح كاسيميرو فيه الأهداف في الدقيقة 30 برأسية بعد تمريرة من مانويل أوجارتي.

الجدل كله أثير في الدقيقة 36 حين تم طرد داني فيفيان واحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، سجل منها برونو فيرنانديز الهدف الثاني.

وسريعا سجل برونو الثالث في الدقيقة 45 بعد تمريرة أخرى من أوجارتي.

المباراة أقيمت على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب نهائي الدوري الأوروبي.

نصير مزراوي مانشستر يونايتد
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