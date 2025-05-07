مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) مودرن.. خطأ غير مستغل

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الخامسة عصرا على ملعب خالد بشارة لحساب الجولة 5 من مرحلة الهبوط للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط، فيما يتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 15 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا.

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ق 41: رأسية محمد صبري تمر بجوار القائم دون أن يستغل خطأ المدافع

ق 38: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيسر للجونة

ق 18: هدوء في أول 18 دقيقة

بداية اللقاء

الجونة مودرن سبورت الدوري المصري
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