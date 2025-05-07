مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) مودرن.. خطأ غير مستغل

التشكيل - الظهور الأول لـ حسن شاهين مع الجونة.. وثنائي في هجوم مودرن سبورت

مدرب الزمالك - أيمن الرمادي.. "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

الأولمبي لـ في الجول: أحمد سمير لن يرحل لـ الزمالك قبل دفع الشرط الجزائي

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الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مدربا للفريق

الزمالك يعلن رحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة.. والقباني بدلا منه

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التظلمات لـ في الجول: لم نصدر القرار بشأن القمة.. وكل ما يقال غير صحيح