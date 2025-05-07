انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) مودرن.. فوز الضيوف
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري.
وتبدأ المباراة في الخامسة عصرا على ملعب خالد بشارة لحساب الجولة 5 من مرحلة الهبوط للمسابقة.
ويحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط، فيما يتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 15 نقطة.
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انتهت
ق 87: القائم يمنع ركلة حرة مباشرة لمروان حمدي
ق 71: تصويبة صاروخية من محمد هلال تمر أعلى العارضة بقليل
ق 63: جووول أووول.. محمد هلال ورأسية قوية تسكن الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: رأسية محمد صبري تمر بجوار القائم دون أن يستغل خطأ المدافع
ق 38: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيسر للجونة
ق 18: هدوء في أول 18 دقيقة
بداية اللقاء
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