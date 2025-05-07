انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) مودرن.. فوز الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الخامسة عصرا على ملعب خالد بشارة لحساب الجولة 5 من مرحلة الهبوط للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط، فيما يتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 15 نقطة.

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انتهت

ق 87: القائم يمنع ركلة حرة مباشرة لمروان حمدي

ق 71: تصويبة صاروخية من محمد هلال تمر أعلى العارضة بقليل

ق 63: جووول أووول.. محمد هلال ورأسية قوية تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: رأسية محمد صبري تمر بجوار القائم دون أن يستغل خطأ المدافع

ق 38: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيسر للجونة

ق 18: هدوء في أول 18 دقيقة

بداية اللقاء