التشكيل - الظهور الأول لـ حسن شاهين مع الجونة.. وثنائي في هجوم مودرن سبورت

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 16:16

كتب : FilGoal

حسن شاهين - البنك الأهلي

يخوض حسن شاهين حارس مرمى الجونة أول مباراة له هذا الموسم في حراسة مرمى فريقه ضد مودرن سبورت لحساب الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب خالد بشارة في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمد علاء حارس الجونة بسبب تراكم البطاقة الصفراء، فيما يقود مروان محسن هجوم الفريق الساحلي.

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من جانبه دفع عبد الحق بن شيخة بكل من أرنولد إيبا وأحمد يوسف في هجوم مودرن سبورت.

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أليو جاتا - أحمد العش – أحمد شوشة – حافظ إبراهيم

الوسط: محمود حسونة – أحمد عبد الرسول - نور السيد

الهجوم: بلال السيد - مروان محسن – صامويل أوجو

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فيما جاء تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: كريم عماد

الدفاع: علي فوزي – علي الفيل – محمود رزق – أحمد أيمن

الوسط: محمد هلال – محمد صبري – محمد مسعد – معتز زدام

الهجوم: أرنولد إيبا – أحمد يوسف

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ويحتل الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط.

فيما يتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 15 نقطة.

حسن شاهين الجونة الدوري المصري مودرن سبورت
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