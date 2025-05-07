الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مدربا للفريق

أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا مؤقتا للفريق لنهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميا مع الفريق.

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن استقرار الزمالك على رحيل بيسيرو بسبب تراجع نتائج الفريق.

وخرج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) مع بيسيرو.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

وكشف FilGoal.com عن أن أيمن الرمادي هو الأقرب لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد جسلة ستجمعه مع مسؤولي الزمالك.

وأن إدارة الزمالك استقرت على رحيل عبد الواحد السيد من منصب مدير الكرة، وأن وائل القباني يقترب من خلافته.