الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال السعودي تلقت موافقة البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فريق فولام الإنجليزي على تولي زمام الأمور الفنية انطلاقًا من كأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال تنتظر رد المرشح الأول بالنسبة لها قبل إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وبدأت رحلة سيلفا التدريبية عقب اعتزاله اللعب مباشرة، حين تولى تدريب فريق إستوريل برايا البرتغالي عام 2011، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز في أول موسم، قبل أن يحقق معه إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

انتقل إلى تدريب سبورتنج لشبونة عام 2014، وحقق معهم لقب كأس البرتغال، لكنه أقيل بعدها بسبب خلافات مع الإدارة.

وخاض أولى تجاربه خارج بلاده في الدوري اليوناني مع أولمبياكوس، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري موسم 2015–2016، بـ28 انتصارًا في 30 مباراة فقط.

وفي عام 2017، طرق سيلفا أبواب الدوري الإنجليزي، بداية مع هال سيتي، ثم واتفورد، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون الذي قاده لموسم أول مستقر، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2019 بعد تراجع النتائج.

وبعد عامين تولى مهمة تدريب فولام، فقاده للعودة إلى الدوري الممتاز محققًا لقب دوري القسم الثاني، وفي الموسم التالي احتل المركز العاشر.

وحاليًا يحتل المرتبة الـ11 بالدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة عقب مرور 35 جولة.