الزمالك يعلن رحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة.. والقباني بدلا منه

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 13:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - عبد الواحد السيد

أعلن نادي الزمالك رحيل عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن منصبه.

وأوضح الزمالك أن عبد الواحد السيد اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقرر الزمالك أن ينتقل عبد الواحد السيد للعمل في قطاع الناشئين في النادي.

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وأعلن الزمالك عن تعيين وائل القباني بدلا منه في منصب مدير الكرة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن استقرار الزمالك على رحيل بيسيرو بسبب تراجع نتائج الفريق.

وخرج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) مع بيسيرو.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

وكشف FilGoal.com عن أن أيمن الرمادي هو الأقرب لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد جسلة ستجمعه مع مسؤولي الزمالك.

وأن إدارة الزمالك استقرت على رحيل عبد الواحد السيد من منصب مدير الكرة، وأن وائل القباني يقترب من خلافته.

كذلك سيكون الجهاز الفني الأقرب لـ أيمن الرمادي في الزمالك به كل من أحمد مصطفى "بيبو" وأحمد سمير، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى.

الزمالك عبد الواحد السيد الدوري المصري
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