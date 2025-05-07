كرة سلة - تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسةعمرو مصيلحي، تعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وقرر الاتحاد المصري للسلة، إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدلًا من إقامتها في الساعة التاسعة، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

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فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

ومن المقرر أن يقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

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