الدوري السعودي - لجنة الانضباط تعاقب الهلال وأهلي جدة

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

أهلي جدة - الهلال

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على نادي الهلال إثر عدم الالتزام بتخصيص 30 في المئة من مقاعد الجمهور بسعر 30 ريالًا كحد أقصى، خلال مواجهة الفريق أمام النصر 4 أبريل الماضي ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

ونشرت جريدة الرياضية السعودية بيان اللجنة التي أوضح توقيع غرامةٌ ماليةٌ قدرها 50 ألف ريال على نادي الهلال بسبب الحادثة الجماهيرية كما أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة نادي أهلي جدة بـ50 ألف ريال بسبب عدم الالتزام بتصميم التيفو المعتمد قبل مباراته أمام اتحاد جدة 5 أبريل الماضي ومخالفته للضوابط التنظيمية والتشغيلية للمباريات، وفقًا لما ورد في تقارير مسؤولي المباراة.

أخبار متعلقة:
استبعاد ثنائي النصر أمام اتحاد جدة.. وجاهزية سيماكان مدرب الهلال يستبعد مهاجمه البرازيلي لظروف خاصة رحيل بيسيرو التظلمات لـ في الجول: لم نصدر القرار بشأن القمة.. وكل ما يقال غير صحيح

وطالت العوقبات أيضًا بدر تركستاني، رئيس رابطة النادي أهلي جدة، بعد نشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي تضمنت الإساءة تجاه حكم مباراة دربي جدة 5 أبريل الماضي وإثارة الرأي العام.

وعاقبت اللجنة تركستاني بدفع 40 ألف ريال، إضافة إلى تحذيره بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

وفي قرار آخر، عاقبت لجنة الانضباط فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب، بعد تصريحاته عبر وسائل الإعلام، التي وصفتها بـالإساءة والاتهام تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم والعاملين فيه، وإثارة الرأي العام.

وحرمت اللجنة العلياني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

الهلال أهلي جدة
نرشح لكم
سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(3) اتحاد جدة.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - رونالدو وماني أساسيان مع النصر.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة مؤتمر أموريم: هذه أسوأ نسخة لـ مانشستر يونايتد.. وأتمنى استمرار برونو فيرنانديز بسبب تصريحات إعلامية.. إيقاف مسؤول الشباب السعودي عامة وغرامة كبرى تليجراف: الهلال يعرض على برونو 4 أضعاف راتبه.. وموقف مانشستر يونايتد الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال استبعاد ثنائي النصر أمام اتحاد جدة.. وجاهزية سيماكان
أخر الأخبار
مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميدو: غير صحيح رفضي الرمادي بسبب أهلاويته.. وقبلنا التخطيط في الزمالك رغم الظروف الصعبة 15 دقيقة | الدوري المصري
ميدو يكشف موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك 30 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد الغندور حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يكرم بيسيرو بعد إنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | الدوري المصري
الجمل يزيد من متاعب الدراويش.. الإسماعيلي يخسر من إنبي واشتعال المنافسة على الهبوط ساعة | الدوري المصري
"راض جدا عن أدائي وخدمة الزمالك هي بوصلتي".. رسالة عبد الواحد السيد بعد رحيله عن النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 2 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته