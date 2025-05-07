الدوري السعودي - لجنة الانضباط تعاقب الهلال وأهلي جدة

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على نادي الهلال إثر عدم الالتزام بتخصيص 30 في المئة من مقاعد الجمهور بسعر 30 ريالًا كحد أقصى، خلال مواجهة الفريق أمام النصر 4 أبريل الماضي ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

ونشرت جريدة الرياضية السعودية بيان اللجنة التي أوضح توقيع غرامةٌ ماليةٌ قدرها 50 ألف ريال على نادي الهلال بسبب الحادثة الجماهيرية كما أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة نادي أهلي جدة بـ50 ألف ريال بسبب عدم الالتزام بتصميم التيفو المعتمد قبل مباراته أمام اتحاد جدة 5 أبريل الماضي ومخالفته للضوابط التنظيمية والتشغيلية للمباريات، وفقًا لما ورد في تقارير مسؤولي المباراة.

وطالت العوقبات أيضًا بدر تركستاني، رئيس رابطة النادي أهلي جدة، بعد نشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي تضمنت الإساءة تجاه حكم مباراة دربي جدة 5 أبريل الماضي وإثارة الرأي العام.

وعاقبت اللجنة تركستاني بدفع 40 ألف ريال، إضافة إلى تحذيره بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

وفي قرار آخر، عاقبت لجنة الانضباط فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب، بعد تصريحاته عبر وسائل الإعلام، التي وصفتها بـالإساءة والاتهام تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم والعاملين فيه، وإثارة الرأي العام.

وحرمت اللجنة العلياني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.