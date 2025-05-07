استبعاد ثنائي النصر أمام اتحاد جدة.. وجاهزية سيماكان

أبعد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر المدافع الإسباني إيمريك لابورت وعبد الرحمن غريب عن المشاركة في مباراة الفريق أمام اتحاد جدة الأربعاء.

ويصطدم النصر باتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية أن غياب قد يستمر لابورت وغريب حتى نهاية الموسم، فيما يقود الفرنسي محمد سيماكان وعلي لاجامي خط الدفاع.

على أن يحسم بيولي بقية اختياراته الفنية قبل توجه البعثة إلى ملعب الأول بارك، الذي سيحتضن المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن أيمن يحيى ينتظر أن يبدأ أساسيًّا لتعويض غياب المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي يغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.

وفي ضفة اتحاد جدة، شهدت التدريبات مشاركة الثنائي الصربي بريدراج رايكوفيتش والهولندي ستيفن بيرجوين، حيث شارك الأول في جزء من التدريب قبل أن يتوجه إلى صالة الحديد، فيما أكمل بيرجوين الحصة كاملة، ما يعني مقدرتهما على اللعب أمام النصر، الأربعاء.

وكان الثنائي يعاني من إصابات مختلفة تسبَّبت في غيابهما الفترة الماضية.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، ويسعى إلى خطف المركز الثاني من غريمه التقليدي الهلال للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يتصدر اتحاد جدة جدول الدوري برصيد 68 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق تسع نقاط من المباريات الخمس المقبلة لتحقيق اللقب.