إنزاجي: أتشيربي تقدم للهجوم من نفسه ليسجل هدفا حاسما ضد برشلونة

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - مدرب إنتر

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الإيطالي عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى برشلونة الإسباني في نصف النهائي بالفوز عليه 4-3.

وفاز إنتر على برشلونة 4-3 في مباراة العودة بين الفريقين التي أقيمت بملعب جوسيبي مياتزا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 7-6 لصالح الفريق الإيطالي.

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رباعية فوز إنتر سجلها كل من لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو وأتشيربي وفراتيزي.

بينما سجل لبرشلونة كل من إريك جارسيا وداني أولمو ورافينيا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "كانت ليلة رائعة، ليلة نشاركها مع جماهيرنا ونادينا وعائلاتنا، قدم اللاعبون أداء استثنائيا".

وأضاف "لعبنا 4 مباريات رائعة ضد فريقين كبيرين مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة، وكان من الرائع الاحتفال بهذا الإنجاز هنا مع جماهيرنا".

وأكمل "علينا أن نهنئ برشلونة، لعبوا مباراتين بطريقة جيدة".

وأشار "واجهنا بعض الصعوبات لكننا تجاوزنا كل العقبات بروح معنوية عالية، حاولنا اللعب بكل ما أوتينا من قوة، وبعد مباراة الذهاب وضعنا خطة اللعب وبدون تضحياتنا لما استطعنا تحقيق ذلك، وأقول للاعبين أنتم تستحقون التأهل للنهائي وسعيد أنني مدربهم".

وأتم تصريحاته "أتشيربي قرر بنفسه التقدم للهجوم في الدقائق الأخيرة من المباراة ولم أمنعه من ذلك لأنه لم يعد لدينا ما نخسره، إنه يقدم أداء رائعا في الدفاع ومنحنا هدفا حاسما".

وسيلعب إنتر في نهائي دوري الأبطال أمام الفائز من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمرت سلسلة إنتر المميزة في عدم الخسارة والتي وصلت إلى المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 انتصار وتعادلين.

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